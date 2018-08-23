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У Яворові з’явився ще один сучасний спортивний майданчик

Дарина Смеречанська

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У Яворові сьогодні, 23 серпня, на стадіоні імені Є.Смука відбулось урочисте відкриття сучасного спортивного майданчика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На відкриття спортивного майданчика розміром 42 х 22 метрів, прибули представники місцевої та обласної влади, депутатського корпусу, громади міста, священики, вчителі, юні спортсмени, школярі та їх батьки, ветерани спортивного руху.

В урочистому відкритті взяла участь заступник голови Львівської обласної адміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

Зауважимо, що майданчик зі штучним покриттям у Яворові облаштували за консолідовані кошти обласного, районного та міського бюджетів.

Нагадаємо, що у грудні 2015 року у Яворові відкрили перший сучасний спортивний майданчик із синтетичним покриттям розміром 42 х 22 м.

Фото: ЛОДА

 

 

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