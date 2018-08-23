У Львові замінували магазин побутової техніки?

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування магазину побутової техніки. Місце події обстежують експерти-вибухотехніки та кінолог. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 23 серпня, близько 14.30 до поліції надійшла інформація про те, що в магазині побутової техніки на вулиці Зеленій заміновано один з предметів.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших відповідних служб, які задіюються у таких випадках.