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У Львові замінували магазин побутової техніки?

Олександр Косик

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У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування магазину побутової техніки. Місце події обстежують експерти-вибухотехніки та кінолог. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 23 серпня, близько 14.30 до поліції надійшла інформація про те, що в магазині побутової техніки на вулиці Зеленій заміновано один з предметів.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших відповідних служб, які задіюються у таких випадках.

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