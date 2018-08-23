У День Незалежності львів’ян закликають робити патріотичні Insta-фото

Завтра, 24 cерпня, з нагоди відзначення Дня Незалежності України, львів’ян та гостей міста запрошують зробити патріотичне Insta-фото у спеціальній фоторамці, яку розмістять біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Всіх охочих закликають розміщувати зроблену світлину у соціальних мережах, додаючи хештег #УКРАЇНІ27.

«Запрошуємо кожного фотографуватись і ділитись своїми цікавими, креативними світлинами у соцмережах. Спільно ми зможемо зробити День Незалежності нашої країни яскравим та по-справжньому незабутнім», – зазначила т.в.о директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Зазначимо, що фоторамка діятиме біля пам’ятника Тарасу Шевченку упродовж дня.

Детальніше дізнатися про святкування Дня Незалежності у Львові можна тут.

Фото: Львівська ОДА