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Трамп привітав українців з Днем Незалежності: «Вашому народу є чим пишатися»

Дарина Смеречанська

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надіслав привітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу Президента Петра Порошенка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

 

«Від імені народу Америки я хочу привітати Вас і народ України з 27-ю річницею вашої незалежності, яку ви відзначатиме 24 серпня», – йдеться у посланні.

«Народу України є чим пишатися: упродовж чотирьох років Україна мужньо протидіє російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою та Збройними Силами, які є потужними як ніколи раніше», – зазначив Дональд Трамп.

Президент США наголосив: «Пам’ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди стоятимуть поряд з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів».

У посланні також зазначається, що уряд Сполучених Штатів продовжуватиме працювати з Україною і підтримуватиме зусилля у зміцненні демократичних інституцій, розбудові верховенства права, боротьбі з корупцією та стимулюванні економічного зростання.

Президент США побажав Україні мирного, благополучного та успішного року.

 

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