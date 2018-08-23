Під час обстрілів Донбасі загинув український воїн, ще один отримав поранення

Минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Упродовж минулої доби, 22 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне. Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм. Також противник застосував проти наших захисників 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного. В ході бою загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. За даними розвідки, одного окупанта знищено.