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На Сході загинув 21-річний військовий зі Львова

Вероніка Рой

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У селі Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання загинув  старший солдат Мар’ян Володимирович Найда. Про це Львівському у порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Мар’ян Найда родом із м. Львів, народжений 1997 року. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого Героя.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок 5-годинного бою на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро воїнів отримали поранення.

Додамо, що також сьогодні у зоні проведення бойових дій загинув випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного старший лейтенант Георгій Ольховський.

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