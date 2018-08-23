Під час п'ятигодинного бою загинуло четверо українських воїнів, ще семеро – поранені

Сьогодні внаслідок 5-годинного бою на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро воїнів отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба відомства.

За уточненими даними, з опівночі станом на 13.00, по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано вже 12 прицільних ворожих обстрілів. Також відбулося бойове зіткнення.

Російсько-окупаційні війська застосовували різні зразки озброєння, в тому числі й важке.

Так, з 05.25, протягом понад двох годин окупанти випустили 35 мін калібру 120 мм по захисникам Кримського.

У цей же час відбувся обстріл з артилерії калібру 122 мм по захисникам Новотошківського. Ворог здійснив 11 пострілів. Пізніше, близько 07.00 російські окупанти здійснили ще 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм поблизу Новотошківського та випустили декілька мін 120-го калібру.

Близько 06.00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі н.п. Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси. Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита. Втрати противника уточнюються.

Проте, на превеликий жаль, Україна понесла непоправні втрати. Внаслідок цього 5-годинного бою загинуло 4 українських військовослужбовців, ще семеро наших захисників України отримали поранення різних ступенів.

Під час бою російсько-окупаційні війська здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 — калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів.

Наші захисники застосовували озброєння БМП та гранатомети.

Окрім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели прицільні обстріли захисників н.п. Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське та Широкине, Піски, Красногорівка.

Також із сумом повідомляємо, що внаслідок цих обстрілів загинув ще один наш Український військовослужбовець.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших Героїв, а також їх бойовим товаришам, з якими вони мужньо та героїчно обороняли Україну від російської збройної агресії. Вічна пам’ять!