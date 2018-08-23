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На Львівщині відбудеться ІІ Фестиваль «ГорбоГори»

Омелян Шевчук

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На Львівщині 25-26 серпня поблизу с. Хоросно відбудеться ІІ Фестиваль агротуристичного кластеру «ГорбоГори», метою якого є  популяризація створення агротуристичних кластерів на Львівщині та в Україні, як прикладу сталого розвитку сільських територій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

В межах заходу відбуватимуться такі події: ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини», де буде можливість придбати та продегустувати унікальну продукцію регіонального виробництва; приготування та дегустація страв української кухні, майстер-класи із валяння вовни, різьблення по дереву, видування скла, плетіння пшеничного перевесла;  зоокуток;  шоу “дронів”; равликові перегони, вело-пробіги та пішохідні екскурсії, катання на конях,  політ  на повітряній кулі, тест-драйви на автомобілях, розваги для дітей ( лабіринт, батут, гірки, скеледром); виступи  місцевих колективів Пустомитівського району.

Під час фестивалю відбудеться нагородження переможців конкурсу кошиками з апетитним наповненням від учасників ярмарку та сертифікатами на ексклюзивну екскурсію територією ферми «Західний Равлик», де буде можливість побачити увесь процес вирощування равликів. Гостей та учасників заходу будуть розважати місцеві колективи Пустомитівщини та звучатиме українська музика від діджея.

На фестиваль і до Львова курсуватимуть 2 безкоштовні автобуси з графіком яких можете ознайомитись тут.

Захід організовано агро-туристичним кластером «ГорбоГори», яким проходитиме за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівської районної ради.

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