Львівський оперний театр помпезно відкрив новий театральний сезон

Сьогодні, 23 серпня, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької урочисто відкрив 119-ий театральний сезон. На площі перед театром відбувся святковий концерт, парад артистів театру та пряма трансляція вистави «Коли цвіте папороть», передає кореспондент Львівського порталу.

«Для будь-якого театру початок нового творчого сезону – це свято. Цього року нам хотілося посилити це свято сучасними акцентами, формами, щоб поділитися цим дійством з львів’янами та гостями міста. Така урочиста форма акцентує на тому, що театр живе цікавим життям. Ми представимо глядачам по увертюрі з кожної з прем’єр, які ми покажемо у цьому 119-тому сезоні. Таким чином ми хочемо зацікавити публіку, щоб нові прем’єри були не менш аншлаговими, ніж попередні», – розповів про урочистості генеральний директор-художній керівник Львівського театру опери та балету Василь Вовкун.

Урочистості розпочались о 16.30. Львів’ян та гостей міста із центрального балкону опери привітали представники Міністерства культури України, Львівської ОДА, Львівської міської ради та керівництво театру.

«Щиро вітаю вас з подвійним святом: Днем Державного Прапору та урочистим відкриттям творчого сезону у Львівській опері. Міністерство культури завжди докладає зусиль для розквіту наших театрів. Ми бачимо, скільки людей сьогодні потребують мистецтва, і радіємо, що наші театри роблять все для того, щоб надати їм цю можливість. Цього року ми поновили програму гастрольних турів Україною, і дуже приємно, що одним з перших театрів, що використовує цю змогу, є Львівська опера. Вітаю вас з новим театральним сезоном!» – наголосила начальниця відділу театрального мистецтва управління сценічного і візуального мистецтва Міністерства культури України Олена Воронько.

На площі перед театром глядачам показали по уривку з кожної вистави, які готуються показати на сцені Львівської опери в рамках програм Український прорив . Святковий концерт відбувся за участю провідних солістів опери та симфонічного оркестру під керівництвом диригентів В.Сіренка, М. Юсиповича, М.Дутчака, І.Стасишин, Ю.Бервецького.

Потім відбувся парад провідних артистів Львівської опери.

О 18.00 на цій площі відбулась онлайн-транслація фольк-опери-балету Євгена Станковича «Коли цвіте папороть». Так виставу змогли побачити не лише глядачі у залі, а й львів’яни та гості міста.

«В Європі прямі трансляції вистав перед театрами є звичною практикою. Особливо це полюбляють робити у Відні, бо потрапити в цю оперу дуже важко. А так, як до нам зараз теж важко потрапити через постійні аншлаги, ми вирішили зробити таку новину і в нас», – зазначив Василь Вовкун.

Нагадаємо, цього театрального сезону Львівська опера має багато нових творчих планів. Перш за все – це гастролі театрами України і Європи. Спочатку в Одесу –з оперою «Коли цвіте папороть», потім у Луцьк –з балетом «Шопеніана» і згодом в Польщу – з оперою «Богема».

Також у цьому сезоні театр планує випустити велику монографію про народного художника України, лауреата Шевченківської премії Євгена Лисика.

Окрім того, артисти Львівської опери візьмуть участь у Міжнародному фестивалі оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької (який цього року пройде у зовсім новому форматі), готують прем’єри одноактних балетів «Весна священна» і «Пульчинелла» Стравінського та опери «Лоенґрін» Вагнера.