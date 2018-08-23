Львівська патрульна поліція нині святкує свій третій День народження

Сьогодні виповнюється три роки від дня присяги патрульної поліції у Львові. За три роки служби львівські патрульні опрацювали понад півмільйона викликів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні вранці львівські патрульні розпочали робочий день з урочистого шикування, адже три роки тому Львів став другим містом України, в якому з’явилась нова патрульна поліція. З нагоди 27-ї річниці незалежності України інспекторам, які під час служби проявили високий професіоналізм та наполегливість, вручили подяки від начальника департаменту патрульної поліції, полковника поліції Євгенія Жукова.

Так, за 3 роки служби львівські патрульні опрацювали 565 164 виклики. Якщо аналізувати, то в перший рік ми отримали лише 68460 викликів, а вже наступні роки ця цифра виросла у 3 – 4 рази. Це говорить про те, що довіра до поліції виросла.

В середньому один екіпаж обслуговує 8-12 викликів за 12-годинну зміну. А середній час прибуття наразі складає 10 хвилин.

Патрульна поліція Львівської області обслуговує:

– 6 районів міста Львова

– 3 стаціонарні пости

– 700 кілометрів доріг міжнародного та державного значення

– Забезпечує охорону громадського порядку на 3 пунктах пропуску через державний кордон України.

«За цей час було безліч ситуацій, коли патрульні надавали людям домедичну допомогу, запускали серце, евакуйовували з палаючих будинків та відмовляли від самозгуби», – наголошують у патрульній поліції області.

Вже більше трьох місяців у Львові існує велопатруль. Основне завдання такого підрозділу – охорона громадського порядку у парках. Вже зараз ми спостерігаємо тенденцію зменшення кількості дрібних правопорушень та території обслуговування велопатруля. Також велопатрульні встигли відзначитися розкриттям декількох серйозних грабежів та розбоїв, адже часто саме в парки втікають злочинці після скоєного правопорушення.

В управлінні функціонує проект «Шкільний офіцер поліції». Головна мета – забезпечити безпеку дітей. Починаючи від дорожнього руху або правил поводження з небезпечними знахідками, і закінчуючи запобіганням вчиненню правопорушень та стосунками в сім’ї.

Також у Львові запрацював ТОР (абр. від Тактико-оперативне реагування). Основною метою діяльності є допомога екіпажам патрульної поліції у вирішенні складних викликів під час виникнення надзвичайних ситуацій. Окрім складних викликів, спецпідрозділ займається забезпеченням публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів.

«За цей час ми відчули, що таке бути патрульними та який це тягар відповідальності. Цю відповідальність перед людьми відчуває кожен з нас. Ми завжди поруч, завжди допоможемо! Служити та захищати!», – наголошують у патрульній поліції.