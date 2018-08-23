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«Дударик» запрошує львів’ян до спільної молитви у центрі Львова

Соломія Григор'єва

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Завтра, 24 серпня, у центрі Львова хорова капела «Дударик» заспіває Акафіст до Пресвятої Богородиці. Львів’ян запрошують долучатись, передає Львівський портал.

 

«На першу річницю незалежності Микола Кацал (український хоровий диригент, засновник капель “Дударик” – ред.) започаткував спів Акафісту до Пресвятої Богородиці у Львові. Його підтримала світська і церковна влади. З того часу і по нині ми молимо Богородицю разом. І Вона чує.

Цього року “Дударик” вже у 26-те співатиме спільно із нашими дружніми священиками з усіх Українських церков. Ми віримо у те, що допоки діти моляться рідною мовою, буде наша Україна прекрасною, а незалежною і поготів», – зазначають у хоровій капелі.

Початок Акафісту о 16:30 на площі перед пам`ятником Тарасу Шевченку.

О 18:00 разом з українцями з усього світу «Дударик» синхронно заспіває «Боже, Великий». Львів’ян запрошують долучатись до спільної молитви разом з цілою планетою!

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