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11 роботодавцям Львівщини оштрафують за неоформлених працівників

Юлія Шпак

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На Львівщині 11 роботодавцям доведеться сплатити 2,1 мільйона гривень штрафних санкцій за 19 неоформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

«Лише протягом ІІ кварталу 2018 року спеціалістами ГУ Держпраці у Львівській області завдяки наданій ГУ ДФС у Львівській області інформації здійснено інспекційні відвідування та виявлено 19 неоформлених найманих працівників в 11 роботодавців. За результатами вжитих заходів на таких роботодавців складено протоколи та винесено постанови про накладення штрафних санкцій на загальну суму 2,1 млн. гривень», – йдеться у повідомленні ДФС.

Поряд з цим підрозділами ГУ ДФС у Львівській області з початку року за наслідками проведених документальних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання роботодавцями законодавства про працю порушення виявлені у 194 випадках. За результатами перевірок донараховано 10,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, військового збору і єдиного соціального внеску.

Також у ДФС звертають увагу на те, що чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді застосування штрафних санкцій у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (111 690 грн.) за кожного виявленого неоформленого належним чином найманого працівника.

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