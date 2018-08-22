Завтра у Львові стартує IX міжнародний фестиваль фольклору «Етновир»

Завтра, 23 серпня, о 18.30, стартує міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» марш-парадом усіх учасників центральними вулицями міста (пл. Музейна — вул. Руська — пл. Ринок), о 19.00 відбудеться урочисте відкриття найяскравішої танцювальної події. З 19.00 до 22.00 — виступи усіх учасників фестивалю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

24 серпня, о 15.00 на сцені пл. Музейній відбудеться – Етнофешн (показ народних вбрань), усі учасники фестивалю демонструють свої народні костюми, взуття, аксесуари.

З 23 по 26 серпня на сценах фестивалю «Етновир» виступатимуть танцювальні колективи та музичні оркестри.

Завершиться фестиваль 26 серпня, о 21.50 традиційним спільним виконанням усіма учасниками гуцульського танцю Аркан.

Щорічно фестиваль «Етновир» вибухає яскравими барвами і є головною подією святкувань Дня Незалежності України у Львові. Протягом Фестивалю відбуватимуться колоритні виступи колективів, марш-паради учасників головними вулицями міста і танцювальні майстер-класи.

Цьогорічними учасниками фестивалю є колективи з Індонезії, Хорватії, Італії, Словаччини, Латвії і України.

Фестиваль відбудеться на пл. Ринок та пл. Музейній і наповнить місто різнобарвними костюмами, гарним настроєм, ритмічними танцями.

Більше інформації на сайті: http://www.etnovyr.org.ua

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА — ТУТ