Викладачі Академії сухопутних військ розробили мобільний додаток для підготовки офіцерів-артилеристів

Групою викладачів кафедри ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ нещодавно було створено спеціалізовану програму-додаток для операційної системи Android під назвою «Вогневик». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Розробниками програмного продукту, який стане у нагоді курсантам при вивченні навчальної дисципліни «Бойова робота», стали підполковники Максим Бахмат й Михайло Олійник, майори Віталій Биков і В’ячеслав Вербицький. На їхню думку, цю програму зможуть використовувати не лише викладачі, слухачі й курсанти Академії, але й студенти, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час вивчення профільної дисципліни. Вона знадобиться також командирам артилерійських підрозділів для проведення занять за фахом. В основу питань, що визначені в тестах, покладено вимоги чинного Керівництва з бойової роботи вогневих підрозділів наземної артилерії.

«Сама ідея створення додатку з’явилась ще рік тому. Весь цей час був витрачений на пошук програміста, який, як волонтер, погодився би розробити таку програму. Нам пощастило — така людина знайшлась. Це Владислав Вербицький. В результаті спільної праці ми розробили такий додаток», — розповів старший викладач кафедри ракетних військ і артилерії підполковник Максим Бахмат.

Цікавою особливістю програми, на думку старшого викладача кафедри ракетних військ і артилерії підполковника Михайла Олійника, є те, що завдяки їй можна якісно готуватись до занять не тільки в самій Академії під час годин самостійної роботи, але й в будь-який час та в будь-якому іншому місці: наприклад, вдома, або навіть під час пересування в громадському транспорті.

Новинка сподобалася й курсантам.

«Це мегазручно. «Вогневик» дає змогу в форматі тесту запам’ятовувати матеріал, що розповідають на заняттях. Особливо з теоретичних питань, з якими у нас, курсантів, в ході навчання виникають труднощі, а також якісно готуватись до контрольних робіт та диференційованого заліку», — зізнався молодший сержант Ярослав Коробка.

Крім, власне, самого тесту, в додатку є корисні посилання на відеоматеріали та додаткову літературу, що повинно сприяти засвоєнню матеріалів навчальних занять. Додаток «Вогневик» вже доступний для скачування в сервісі GooglePlay, але, як стверджують його розробники, робота з його вдосконалення триватиме й далі.