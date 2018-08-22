Вчора на Червоної Калини патрульні затримали двох чоловіків зі зброєю

Вчора у Львові на патрульних двічі викликали на проспект Червоної Калини, де перебували особи з предметами, схожими на зброю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора вдень, екіпажу патрульних надійшов виклик на проспект Червоної Калини, де за словами заявника, перебувають два чоловіки з пістолетом. Інспектори прибули на місце та виявили групу з шести осіб. Патрульні викликали ще один екіпаж поліції та попросили чоловіків не робити різких рухів. В одного з осіб, офіцери виявили предмет, схожий на пістолет. Ще один чоловік перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння та почав агресивно себе поводити. Патрульні змушені були застосувати до нього спецзасіб кайданки. На чоловіка, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, винесли постанову за ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці у п’яному вигляді).

Трішки згодом, на телефон 102 зателефонувала схвильована жінка та попросила про допомогу. Її чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння та почав погрожувати їй зброєю. Патрульні виїхали на проспект Червоної Калини та зайшли до квартири. Там правоохоронці виявили предмет, схожий на гвинтівку Вінчестера та набої. На місце викликали слідчих Сихівського відділу поліції та експерта, який вилучив предмет.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області