В мережі з’явилась програма 25 Форуму видавців

Вчора, 21 серпня, на сайті Форуму видавців було опубліковано офіційну програму 25 Book Forum. У програмі понад 1000 подій, 25 тематичних кластерів та спецпроектів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

19−23 вересня відбудеться головний культурний фестиваль країни 25 Book Forum та 13 Міжнародний літературний фестиваль.

Фокусна тема: Ринок свободи

25 Book Forum — це:

25 Національний книжковий ярмарок

13 Міжнародний літературний фестиваль

25 Церемонія вручення премії «Book Forum Best Book Award»

9 Всеукраїнський бібліотечний форум

7 Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання»

Буде близько 250 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1100 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів з України та інших країн.

Програма заходів входить понад 900 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 50 локаціях. У програмі — 25 тематичних напрямків та спецпроектів: історія, мови/переклади, креативні індустрії та урбаністика, бізнес, освіта, медицина, мистецтво, медіа та інші.

Почесними гостями стануть американські письменниці Марсі Шор та Енн Епплбом,

Також відбудуться соціальні та благодійні заходи: Благодійна акція для пенсіонерів «Третій вік: задоволення від читання», Всеукраїнський конкурс есеїв «Моя книжкова полиця», Збирання книжок для потреб бібліотек Сходу України.

Офіційні заходи:

Презентація «Форумологія. 25 років натхнення» — 18 вересня,

Прес-брифінг 25 Book Forum – 19 вересня,

Урочисте відкриття за участі Президента України Петра Порошенка — 19 вересня,

Церемонія вручення премії «BF Best Book Award» — 20 вересня,

Ніч поезії і музики non-stop — 22 вересня,

Офіційне закриття 25 Book Forum — 23 вересня,

Цього року ГО «Форум видавців» проводить ребрендинг. Від тепер назва події змінюється на Book Forum. Також серед новинок з’являється новий тип квитків, який команда пропонує для відвідувачів.

«На вересневий Book Forum кожен їде за своїм. Сотні історій і незабутніх моментів трапляться з кожним, хто завітає до Львова на ці 5 днів головного культурного фестивалю країни. Яким би не був ваш особистий сценарій відвідин 25-го Букфоруму, головне — отримати задоволення. Саме тому цьогоріч, об’єднавши усі потреби у культурних івентах, розвагах і відпочинку, ми створили унікальний абонемент — Book Forum Card, що включає: безкоштовний вхід на усі дні і заходи фестивалю, безкоштовний вхід на Ніч Поезії і Музики, знижки у найпопулярніших закладах міста.

Більше про Book Forum Card: bookforum.ua/card/

Передпродаж квитків триває до 27 серпня на сайті bookforum.ua.

Детальне про квитки bookforum.ua/tickets-book-forum-lviv/

За детальною інформацією варто звертатись: Марія Кравченко, прес-секретар тел. 990 545 905 presa@bookforum.com.ua