Україна отримає від США майже 78 мільйонів доларів

Кабмін ухвалив рішення про підписання додаткових угод до Угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між урядами України та США від 17 вересня 2014 року, у межах яких Київ отримає додатково майже 78 мільйонів доларів. Відповідні розпорядження розроблені Мінекономрозвитку у зв’язку із намірами уряду США надати додаткові кошти для реалізації передбачених відповідною угодою цілей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

Підписання додаткової угоди щодо забезпечення сталого економічного розвитку створить необхідні законодавчі умови для того, щоб уряд США виділив додаткову технічну допомогу у розмірі більше 54,4 мільйона доларів.

Ці кошти скерують на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення енергоефективності української економіки та її енергетичної безпеки, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва.

Таким чином загальний обсяг технічної допомоги, спрямований на вказані цілі в рамках угоди, із врахуванням додаткових коштів складатиме понад 139 мільйонів доларів.

Додаткова угода щодо допомоги у реформуванні врядування забезпечить виділення урядом США додаткових коштів у вигляді технічної допомоги на суму понад 23,6 мільйона доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покращення законодавчого середовища відповідно до європейських стандартів, вдосконалення функцій громадянського нагляду та участі громадян у процесах врядування, а також зростання рівня підзвітності уряду громадянам України і верховенства права.

Загальний обсяг технічної допомоги в межах цієї угоди із врахуванням додаткових коштів становить понад 62 мільйони доларів.