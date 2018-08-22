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У Львові з'явиться перша в Україні Академія боксу

Дарина Смеречанська

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У Львові 28 серпня підписання меморандуму між Львівським училищем фізичної культури та Благодійним фондом Андрія Котельника щодо створення на базі ЛУФК першої Академії боксу в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Підписанти – директор ЛУФК Степан Родак та президент Фонду Котельника, cрібний призер Ігор Олімпіади 2000 року, чемпіон Світу у напівсередній ваговій категорії за версією WBA, кавалер Орденів «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів Андрій Котельник.

«Новостворена академія відрізнятиметься від боксерських клубів та шкіл, які сьогодні працюють,  тим, що молоді спортсмени, які вже досягли певних висот – переможці турнірів, чемпіонатів, різного роду змагань, можуть бути зараховані до академії автоматично, без іспитів. Навчання включатиме проживання, харчування, а для боксерів, які показуватимуть найкращі результати у навчанні, передбачена стипендія та екіпірування», – зазначив Андрій Котельник.

За його словами, навчання проводитимуть у одному із найсучасніших залів для тренувань в Україні на двох рингах. Одночасно тут можуть тренуватись до 40 боксерів.

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