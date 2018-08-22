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Твоя кров рятівна! Пожежники Львівщини на один день стали донорами

Олександр Косик

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Сьогодні, 22 серпня, рятувальники добровільно здали кров у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівській обласний центр служби крові». Загалом до акції долучилися 52 рятувальники ДСНС Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

 

Літні місяці були вкрай дефіцитним періодом для центрів крові, станцій та відділень переливання по всій Україні. Саме тому рятувальники долучилися до цієї акції. Успішно пройшовши медичний огляд та заповнивши всі необхідні документи, кожен рятувальник подарував необхідні 450 мл крові, врятувавши цим чиєсь життя.

Фото: ДСНС

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