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Позаду костелу святого Антонія облаштуюють громадський простір

Олександр Косик

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На розі вулиць Личаківської та Заньковецької, позаду костелу святого Антонія облаштують новий громадський простір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми плануємо встановити нові лавочки та світильники, замінити поверхню доріжок, а також облаштувати клумби. Додатково проводитимуться роботи із встановлення водовідведення. Аби уникнути руйнації міського майна, цей громадський простір вночі буде зачинений», — зазначив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

Личаківська РА уже підписала договір з підрядником, вартістю 1 млн 135 тис. грн. Роботи виконуватиме ТзОВ «Львівська дорожня служба». Облаштування громадського простору триватиме до кінця жовтня.

Нагадаємо, по цьому проекту уже два рази відбувався тендер, на який ніхто не зголошувався, тому адміністрація уклала пряму угоду із підрядником.

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