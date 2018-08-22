На Сокальщині затримали злочинця, якого розшукували два роки

Правоохоронці Сокальщини затримали злочинця, який тривалий час перебував у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури працівникам Сокальського відділу поліції вдалось затримати 19-річного місцевого жителя, який з 2016 року перебував у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Зазначимо, що утікаючи від правоохоронців зловмисник розпилював на них перцевий газ, а також намагався завдати тілесне ушкодження колючо-ріжучим предметом одному із них та пошкодив формений одяг.

Втікача затримано у порядку ст.208 КПК України та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, органом досудового розслідування розпочато слідство за фактом насильства стосовно працівників правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).