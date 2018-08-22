ОСТАННІ НОВИНИ

На перехресті Пасічна-Личаківська на добу відключили світлофори

Олександр Косик

|

На перехресті вулиць Пасічна-Личаківська тимчасово відключили світлофори. Причина цього – обрізання дерев. Про це повідомляє Гаряча лінія Львова, передає Львівський портал.

 

«На перехресті вул. Пасічна-Личаківська сьогодні, 22.08, ПрАТ “Львівобленерго” проводить обрізку дерев. У зв’язку із цим на даному відрізку тимчасово припинено роботу світлофорів.

Після завершення обрізки дерев ЛКП “Львівавтодор” буде проводитися ремонт світлофорних об’єктів. Тому відновити їх роботу планують орієнтовно після обіду 23.08», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...