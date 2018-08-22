На перехресті Пасічна-Личаківська на добу відключили світлофори

На перехресті вулиць Пасічна-Личаківська тимчасово відключили світлофори. Причина цього – обрізання дерев. Про це повідомляє Гаряча лінія Львова, передає Львівський портал.

«На перехресті вул. Пасічна-Личаківська сьогодні, 22.08, ПрАТ “Львівобленерго” проводить обрізку дерев. У зв’язку із цим на даному відрізку тимчасово припинено роботу світлофорів.

Після завершення обрізки дерев ЛКП “Львівавтодор” буде проводитися ремонт світлофорних об’єктів. Тому відновити їх роботу планують орієнтовно після обіду 23.08», – йдеться у повідомленні.