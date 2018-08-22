На Львівщині на хабарі затримали директора Палацу культури

На Львівщині правоохоронці затримали директора Палацу культури під час отримання неправомірної вигоди. За оренду приміщень у ньому клієнти мали частково вносити оплату на рахунок підприємства, а решту віддавати керівнику готівкою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області та за процесуального керівництва прокуратури області викрили директора Палацу культури на Яворівщині, який одержував неправомірну вигоду.

Так, плата за оренду зала на 250 місць для проведення урочистостей, семінарів, концертів та інших заходів становить 1700 гривень за годину. Осіб, які його винаймали, посадовець зобов’язував визначену вартість офіційно вносити на банківський рахунок комунального підприємства, а певну суму додатково віддавати йому особисто готівкою.

Керівник Палацу культури 21 серпня був затриманий на місці події правоохоронцями під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень та додатково ще 3 400 гривень у якості офіційної плати за оренду приміщення для проведення бізнес-семінару.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК. Проводиться досудове розслідування.