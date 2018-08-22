«Муніципальна варта» отримала нового директора

Від сьогодні Богдана Кухарука призначено на посаду директора ЛКП «Муніципальна варта». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З травня 2018 року у Львівському комунальному підприємстві «Муніципальна варта» була вільна вакансія керівника. Ми вже тривалий час шукали кандидатуру на цю посаду, було переглянуто цілий ряд фахівців, охочих, кому ми пропонували. У Богданові Кухаруку я побачив саме ту людину, яка, на мій погляд, зможе вивести роботу цього комунального підприємства на новий рівень. Наші з ним думки збігаються по тих напрямках, де потрібно посилювати роботу, де треба обрати напрямки нової роботи. Ми враховували попередній досвід пана Кухарука, його спортивне минуле і те, що він тривалий час займався цим напрямком в Івано-Франківську. Він володіє питаннями у повній мірі, так само бачить, що можна покращити і куди рухатися далі. Робота «Муніципальної варти» має бути на найвищому рівні. Особливу повагу викликає так само те, що ця людина два роки була добровольцем на фронті», — зазначив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, Богдан Кухарук раніше очолював КП «Муніципальна варта» у Івано-Франківську.

Додамо, що попереднім ЛКП ««Муніципальна варта» був Роман Хом’як

Довідка

Богдан Сергійович Кухарук народився 05.02.1980 року у Львові.

Освіта:

2001−2004 рр. — Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, за спеціальністю «Вчитель фізичної підготовки молодших класів».

2014−2016 рр. — НУ «Львівська політехніка», факультет «Інженерно-будівельний».

Трудова діяльність:

01.10.2017 — 17.08.2018 рр. — керівник КП «Муніципальна варта», м. Івано-Франківськ.

2016−2017 рр. — радник міського голови на громадських засадах (м. Івано-Франківськ), т.в.о. керівника КП «Муніципальна варта».

2014−2016 рр. — доброволець-учасник бойових дій (АТО), командир роти у батальйоні «Гарпун», далі — полк «Миротворець» МВС. 26 квітня 2016 року був поранений поблизу Авдієвської промзони.

1998−2014 рр. — Сихівський центр туризму та спорту, інструктор з туризму. Займався альпінізмом, мультигонками, організовував туристичні заходи, був головним суддею мультиспортивних змагань.

Вихованець «Пласту», учасник куреню сеньйорів Національної скаутської організації України «Орден Залізної Остроги».

Фото: ЛМР