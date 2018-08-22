До Львова на святкування Дня Незалежності ОДА звозить дітей із районів

Директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій розіслала керівникам районних управлінь освіти листа з проханням забезпечити участь школярів в урочистостях у Львові з нагоди святкування Дня Незалежності. Відповідний лист розмістили у спільності ГО «Батьківська рада Львівщини», передає Львівський портал.

У листі районних освітян просять забезпечити участь школярів 11-12 років у заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України, які відбуватимуться у Львові 24 серпня. Також зазначено, що з кожного із 20 районів Львівщини має бути по 50 осіб, тобто загалом на урочистості збирають 1000 людей.

Як згодом написала на своїй сторінці у Facebook Любомира Мандзій, Львівська ОДА запрошує учнів 5-6 класів на урочистості до Львова відповідно до концепції Нової української школи, яка передбачає виховання особистості, патріота.

«На дітей чекає флешмоб «Створення з кульок живого національного прапора та карти України», відвідування Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, похід до музеїв. Такі заходи сприятимуть формуванню патріотизму, розширенню світогляду дитини, а головне – це можливість для дітей безкоштовно помандрувати рідним краєм та глибше пізнати його», – запевнила Любомира Мандзій.

Нагадаємо, в межах офіційної програми відзначення Дня Незалежності у Львові представники ОДА покладатимуть квіти до пам’ятника Т. Шевченку. Також тут відбудеться виставка, присвячена 100-річчю відродження української державності, а Львівська Державна Академічна чоловіча хорова капела «Дударик» на площі біля пам’ятника виконає Акафіст до Пресвятої Богородиці.

Детальніше дізнатися про святкування Дня Незалежності у Львові можна тут.

Фото: ГО «Батьківська рада Львівщини»