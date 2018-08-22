Дім Франка запрошує на святкування дня народження письменника

У понеділок, 27 серпня, у Національному музеї Івана Франка у Львові святкуватимуть 162-річницю від дня народження видатного письменника і громадського діяча. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах заходу відбудуться мистецькі виставки, театралізовані екскурсії, концерт, а також куштування іменинного пирога.

День народження Франка розпочнеться об 11:00 ігровою екскурсією для дітей «Казкосвіт Івана Франка». Ще одну тематичну екскурсію «Візит до Франків» проведуть о 16:00.

О 18:00 розпочнеться святковий концерт «Дарунок Франкові», на якому виступатимуть співачка Оксана Муха, композиторі і диригент Дмитро Кацал та етногурт «Жива». Завершиться свято гостиною за спільним столом.