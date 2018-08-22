11 українців продовжують лікуватися після смертельної ДТП в Польщі

У Польщі продовжують лікуватися 11 українців, пасажирів екскурсійного автобуса, який зірвався зі схилу. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

«Станом на 22 серпня в лікарнях залишаються 11 громадян України, з яких один у важкому стані, 10 – у стані середньої та легкої тяжкості», – розповів директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, всі українці, яких виписали з лікарень, повернулися вже додому, крім декількох осіб, які за власним бажанням залишилися у Польщі.

«Репатріація тіл загиблих громадян України буде здійснена найближчим часом за рахунок страхових компаній… За фактом ДТП правоохоронними органами Польщі порушено кримінальну справу, проводиться слідство. За інформацією компетентних органів Польщі, причиною ДТП стало перевищення допустимої швидкості. Водія автобуса взято під варту на три місяці», – наголосив Погорельцев.

Як повідомляв Львівський портал, 17 серпня екскурсійний автобус, який перевозив 54 пасажирів з України до Австрії, зірвався зі схилу у Підкарпатському воєводстві, що на південному сході Польщі. Внаслідок аварії три людини загинули, ще 51 особу госпіталізували.