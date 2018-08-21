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За перші години негоди у п’ятницю на «Гарячу лінію міста» надійшла добова норма дзвінків від мешканців

Юлія Шпак

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За період 17−18 серпня, коли Львовом пройшла потужна злива, у відділ «Гаряча лінія міста» надійшло 3040 дзвінків. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на  департамент адміністративних послуг ЛМР.

 

«За перші години негоди у п’ятницю надійшла добова норма дзвінків від мешканців. На лінії працювало 6 операторів, що дозволило опрацювати більше 900 дзвінків. Загалом відділом було опрацьовано 2250 дзвінків. У неділю кол-центр в чіткій координації зі службами міста працював у посиленому режимі та опрацював 90% дзвінків мешканців.

Серед найпопулярніших питань, з якими мешканці телефонували в період негоди, — аварійна ситуація із системою електропостачання; необхідність прочистити дощові колодязі та дощоприймальні решітки; протікання даху у житловому будинку. Всі звернення оперативно опрацьовували служби міста», — повідомили у департаменті адміністративних послуг ЛМР.

Звертаємо увагу мешканців! Для смартфонів на операційній системі Android працює мобільний додаток «Гарячої лінії» — 1580 Львів. Додаток дозволяє без дзвінка у кол-центр «Гарячої лінії міста» подавати звернення або переглядати перелік робіт за адресою користувача. Це дуже зручно. Заходьте у Play Market та завантажуйте додаток, комунікуйте з міською радою дистанційно.

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