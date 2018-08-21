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З початку року населення Львівщини скоротилось на понад 5 тисяч людей

Вероніка Рой

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Кількість населення Львівської області на 1 липня 2018 року становила 2524,3 тис. осіб, у тому числі населення обласного центру – 756,4 тис. осіб. Від початку року населення області зменшилось на 5269 осіб, у тому числі Львова – на 1505 осіб.  Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Упродовж січня-червня 2018 року в області народилось 11300 немовлят, що на 7,5% менше порівняно з січнем-червнем 2017 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському, Сколівському, Перемишлянському та Яворівському районах, найнижчий – у Моршині, Червонограді та Трускавці.
Кількість померлих в області порівняно з січнем-червнем 2017 року зменшилась на 1,9% і становила 16546 осіб. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському та Жидачівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі та Дрогобичі.

Упродовж січня-червня 2018 року зареєстровано 6235 одружень, що на 6,4% менше відносно січня-червня 2018 року.

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