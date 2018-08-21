ОСТАННІ НОВИНИ

Як Львівщина відсвяткує День Державного Прапора України

Олександр Косик

|

У четвер, 23 серпня, у Львові відбудеться чимало урочистих заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Програма:

09.00 год –

 

 Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
09.10 –

09.25 год

 Урочисте проходження роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України

 
09.25 –

10.00 год

 Мистецька частина за участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
11.30 год –

 

 Урочисте віче біля  Меморіалу УГА на Личаківському кладовищі.

 
11.50 –

12.00 год

 Покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих в АТО під музичний супровід оркестру.

 
12.00 –

12.10 год

 Проведення панахиди за загиблими в АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
12.15 –

12.20 год

 Покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...