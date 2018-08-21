Як Львівщина відсвяткує День Державного Прапора України

У четвер, 23 серпня, у Львові відбудеться чимало урочистих заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Програма:
|09.00 год –
|Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
|09.10 –
09.25 год
|Урочисте проходження роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України
|09.25 –
10.00 год
|Мистецька частина за участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
|11.30 год –
|Урочисте віче біля Меморіалу УГА на Личаківському кладовищі.
|11.50 –
12.00 год
|Покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих в АТО під музичний супровід оркестру.
|12.00 –
12.10 год
|Проведення панахиди за загиблими в АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
|12.15 –
12.20 год
|Покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.
Олександр Косик