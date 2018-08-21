Як Львівщина відсвяткує День Державного Прапора України

12.15 – 12.20 год

Покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.