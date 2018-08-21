Внаслідок ДТП на Яворівщині постраждав 17-річний велосипедист

Вчора, 20 серпня, о 08:45 год., в селі Рясне-Руське Яворівського району 17-річний місцевий велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Гольф». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції Львівщини.

Велосипедиста госпіталізували з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої стегнової кістки у верхній середній частині зі зміщенням фрагментів, пошкодження ключичного з’єднання, садно підборіддя, гематома верхньої губи».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.