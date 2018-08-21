У яких будинках Львова цьогоріч ремонтуватимуть ліфти: перелік

Цього року за кошти міського бюджету у розмірі 40 млн грн заплановано відремонтувати 57 ліфтів. Йдеться про ліфти в будинках ЛКП, ОСББ та закладах охорони здоров’я. Найбільше ліфтів у цьому році планують відремонтувати у Шевченківському районі — 14 ліфтів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року з міського бюджету виділено 2 млн грн на капітальний ремонт 7 ліфтів у будинках ОСББ, 4 млн грн на капітальний ремонт 3 ліфтів у закладах охорони здоров’я, та 34 млн грн на заміну 47 ліфтів у всіх районах міста — 3 ліфти у Галицькому районі Львова, 9 у Сихівському, 9 у Залізничному, 14 у Шевченківському, 8 у Франківському та 4 у Личаківському районі. Зокрема:

Галицький район:

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Галицькому районі було виділено 1,5 млн грн. У планах відремонтувати 3 ліфти.

Вже розпочаті підготовчі роботи зі заміни 3 ліфтів. Мова йде про ліфти в будинках за адремами: вул. Кримська, 28 (ліве крило), вул. Стрийська, 28 (1 і 2 під’їзди).

За інформацією районної адміністрації, вже проведено процедуру закупівлі, укладено угоди, до кінця року ремонти проведуть.

Франківський район:

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Франківському районі було виділено 7 млн грн. У планах відремонтувати 8 ліфтів.

На 5 об’єктах роботи тривають — це ліфти в будинках за адресами: вул. Наукова, 43, вул. Кульпарківська, 125, вул. Кульпарківська, 129, вул. Наукова, 64 (2 і 3 під’їзди). До кінця серпня роботи будуть завершені.

На 3 об’єктах (вул. Пулюя, 4, вул. Пулюя, 29, вул. Симоненка, 22) ведуться підготовчі роботи. До кінця року роботи виконають.

Шевченківський район:

Найбільше ліфтів у цьому році планують відремонтувати у Шевченківському районі. У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів тут було виділено 10 млн грн. У планах відремонтувати 14 ліфтів.

Це ліфти в будинках за адресами: вул. Шевченка, 338 (3 під’їзд), вул. Яцкова, 18а (1 під’їзд), вул. Мазепи, 23 (4 під’їзд), вул. Соснова, 26 (1 під’їзд), вул. Грінченка, 6б (1 під’їзд), вул. Мазепи, 24 (2 під’їзд), вул. Шевченка, 392а, вул. Величковського, 4 (2 під’їзд), вул. Лінкольна, 51 (3 під’їзд), вул. Б. Хмельницького, 269 (6 під’їзд), вул. Мазепи, 9а (1 під’їзд), пр. Чорновола, 95 (4 під’їзд), вул. Миколайчука, 16 (1 під’їзд), вул. Миколайчука, 7 (5 під’їзд). До кінця року роботи планують виконати.

Сихівський район:

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Сихівському районі було виділено 5 млн грн. У планах відремонтувати 9 ліфтів.

5 ліфтів (перехідні об’єкти з 2017 року) вже відремонтовано — це ліфти в будинках за адресами: вул. Антонича, 10 (2 під’їзд), вул. Зубрівська, 34, вул. Листопадна, 16, вул. Сихівська, 2 (1 під’їзд), вул. Сихівська, 61 (7 під’їзд).

На 3 об’єктах роботи тривають — це ліфти в будинках за адресами: вул. Довженка, 1 (1 під’їзд), вул. Довженка, 1 (7 під’їзд), вул. Кавалерідзе, 5 (1 під’їзд). Для капітального ремонту ліфта в будинку на вул. Мишуги, 3 (2 під’їзд) замовлено обладнання. Роботи ще триватимуть приблизно 2 місяці.

Залізничний район:

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Залізничному районі було виділено 7 млн грн. У планах відремонтувати 9 ліфтів.

Серед них 2 ліфти (перехідні об’єкти з 2017 року) вже відремонтовано — це ліфти в будинках за адресами: вул. Широка, 92 (1 під’їзд), вул. Повітряна, 92 (1 під’їзд).

Роботи тривають по заміні ліфта в будинку на вул. Городоцька, 311 (2 під’їзд).

З наступного тижня розпочнуть роботи з ремонту ліфта в будинку на вул. Роксоляни, 33 (1 під’їзд).

По 5 об’єктах оголошено торги через систему «ProZorro».

Личаківський район:

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Личаківському районі було виділено 3,5 млн грн. У планах відремонтувати 4 ліфти.

На 3 об’єктах роботи тривають — це ліфти в будинках за адресами: вул. Пасічна, 102, вул. Дж. Вашингтона, 17 (3 під’їзд), вул. Шафарика, 14 (3 під’їзд). До кінця місяця роботи планують завершити.

Розпочато підготовчі роботи зі заміни ліфта у будинку на вул. Пасічна, 77 (2 під’їзд).