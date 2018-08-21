У Львові «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв

Вчора ввечері, 20 серпня, працівники поліції охорони спільно з небайдужими львів’янами затримали двох квартирних злодіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

«Близько восьмої години вечора 20 серпня наряд полку поліції охорони УПО Львівської області рухався вулицею Джерельною. Раптово поліцейських зупинили люди, які повідомили, що у квартиру їхнього сусіда проникли невідомі. Не гаючи часу, правоохоронці разом з громадянами затримали двох чоловіків, після чого викликали на місце події слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції», – йдеться у повідомленні.

Затриманими виявились мешканці Львова віком 33 та 28 років. Наразі зловмисників перевіряють на причетність до вчинення інших подібних злочинів.

Зазначимо, що крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Фото: поліція охорони