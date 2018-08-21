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У «Львівобленерго» розповіли про причину вчорашнього аварійного відключення електропостачання

Юлія Шпак

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Вчора, 20 серпня, о 11:57 год. львівські енергетики зафіксували  аварійне відключення електрообладнання на високовольтній підстанції напругою 110/35/6кВ № 241 «Львів-1». У зв’язку з цим без електропостачання залишилися споживачі міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПрАТ «Львівобленерго».

 

Так, без електропостачання були: частково мікрорайон Левандівка, вул.Городоцька, Виговського, Любінська, Шевченка та прилеглі до них вулиці, а також молокозавод, протезний завод, Електрон.

«Як з’ясувалось, причиною аварійного вимкнення стало пошкодження вимикачів двох лінійних комірок напругою 6кВ, що супроводжувалось задимленням  розподільчої установки 6кВ та призвело до покриття кіптявою суміжного обладнання. Для ліквідації технологічного порушення та відновлення електропостачання споживачам задіяли 4 бригади «Львівобленерго» та 24 працівники», – йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжували аварійно-ремонтні роботи до пізньої ночі. Перед включенням все електрообладнання на підстанції 110/35/6 кВ «Львів-1» випробували та підготували до ввімкнення.

Включення електроенергії для споживачів відбувалось поетапно з 00:22 до 01:28 год. 21 серпня 2018 року, по мірі готовності електрообладнання.

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