Супрун дала 5 порад, як вберегтися від небезпечних бактерій

Загалом в Україні за останні півроку на гострі кишкові інфекції, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 людей. Окремо на сальмонельозні інфекції за цей період захворіли 3046 українців. Відтак, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як вбрегтися від небезпечних бактерій.

За її словами, влітку завжди зростає спокуса з‘їсти немиті фрукти, одразу куплені на ринку, або ж скуштувати в‘ялену рибину на березі моря. Втім, це бажання може бути небезпечним для вашого здоров‘я!

«Ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешерихіоз – усі ці небезпечні хвороби і стани об‘єднує те, що до нашого організму бактерії-збудники найчастіше потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, під час купання у забруднених водоймах, брудні предмети побуту та руки», – йдеться у повідомленні.

Щоб вберегтись від цього, не нехтуйте наступними правилами:

Мийте руки

Обов‘язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням. Брудні руки є однією з найбільш поширених причин харчових отруєнь та появи небезпечних хвороб та станів.

Уникайте споживання в‘яленої, копченої, солоної та консервованої риби

Якщо консервовані продукти були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином – вони можуть стати причиною інфікування. Наприклад, ботулічним токсином.

Не їжте продукти, в яких закінчився термін придатності до споживання

Навіть якщо ця їжа нормально виглядає та пахне. Терміни придатності визначають та вказують на основі відповідних наукових тестів, які показують, через який період в упакованій їжі почнуть паразитувати патогенні мікроорганізми.

Не купуйте продукти у випадкових осіб або на стихійних ринках

Якщо маєте хоч мінімальний сумнів щодо дотримання санітарних норм та правил зберігання їжі у місці, де її купуєте, – утримайтеся від неї. Якщо ж ви все-таки купуєте там їжу, проводьте термічну обробку, особливо, молока та молочних продуктів.

Ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, а для споживання дітьми – обдайте окропом.

Перші ознаки харчового отруєння зазвичай з‘являються раптово. Найчастіше це підвищення температури тіла, зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, біль у животі, здуття живота, нудота, діарея. При появі симптомів – не займайтесь самолікуванням та зверніться до лікаря!