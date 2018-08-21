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Патрульні запрошують львів’ян взяти участь у нічному велоквесті

Юлія Шпак

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До третьої річниці запуску патрульної поліції у Львові проведуть нічний велоквест. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

«Друзі, 23 серпня, о 22:00 годині на площі Ринок відбудеться старт нічного велоквесту, який організовує патрульна поліція Львівської області до своєї 3-ої річниці, а також до Дня Незалежності України. Любиш екстрим та командну роботу? Любиш їздити на велосипеді та розгадувати неймовірні загадки? Реєструй свою команду на наш велоквест та до зустрічі на старті!», – йдеться у повідомленні.

Усі умови участі та реєстраційну форму ти знайдеш за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeTGs-oVJznH95lF…/viewform…

Реєстрація триває до 22.08 14:00. Кількість команд обмежена, тому не барись!

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