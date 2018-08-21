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На вулиці Котлярській завершують капітальний ремонт дороги

Юлія Шпак

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На вулиці Котлярській завершується капітальний ремонт дороги. Відповідно до проекту ремонту вулиці, тут було передбачено провести заміну дорожнього покриття та заміну каналізаційних і водопровідних мереж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомив начальник відділу комунального господарства Галицької Р А Ігор Савка, ЛМКП «Львівводоканал» провів заміну своїх мереж, а ТзОВ «Гарантспецбуд-ЛТД», уже на замовлення адміністрації, завершує роботи з облаштування дорожнього покриття.

«Капітальний ремонт вулиці Котлярська був одним із пріоритетних завдань щодо ремонту доріг у Галицькому районі цього року. «Львівводоканал» уже виконав передбачені ним роботи. Після завершення цих робіт, зокрема по заміні колекторів, ми приступили до мощення тротуарів та встановлення дорожнього покриття. Станом на сьогодні практично завершені роботи з облаштування дорожнього покриття і благоустрій. Роботи виконує ТзОВ «Гарантспецбуд-ЛТД». Тротуари замощено плиткою, а на дорозі постелили бруківку, яка була досі. Згідно з проектом, довжина дороги становить 137 м, площа дорожнього покриття — 1137 м2, площа тротуарів — 1413 м2. Додатково ми встановили стовпці — для заборони паркування авто, — розповів він.

Загальна вартість робіт з облаштування дорожнього покриття становить приблизно 2,5 млн.

Фото: ЛМР

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