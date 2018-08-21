На Петлюри «Мазда» збила 7-річного хлопчика

У Львові на вулиці Петлюри автомобіль «Мазда» збив 7-річну дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 21 серпня, близько 14.30 на вулиці Петлюри.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Мазда», 64-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 7-річного мешканця Львова. Дитину доставили у лікарню, діагноз наразі уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Ігоря Зінкевича