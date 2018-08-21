На Львівщині судитимуть жінку, яка хотіла незаконно вивезти до Франції товари військового призначення

На Львівщині судитимуть мешканку Київщини, яка намагалась незаконно вивезти з України товари військового призначення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що вказана громадянка цьогоріч у лютому, задля власного збагачення, намагалася незаконно здійснити експорт з України до Республіки Франції приставки нічної ПДС-1, призначеної для застосування у складі оптичного приладу наземної артилерії, нічного спостережного приладу ННО-21 та розвідувального теодоліту РТ.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу на пункті пропуску «Краковець», ці товари вилучені правоохоронцями. На даний час обвинувальний акт скеровано до Яворівського районного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.