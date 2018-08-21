ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть жінку, яка хотіла незаконно вивезти до Франції товари військового призначення

Юлія Шпак

|

На Львівщині судитимуть мешканку Київщини, яка намагалась незаконно вивезти з України товари військового призначення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що вказана громадянка цьогоріч у лютому, задля власного збагачення, намагалася незаконно здійснити експорт з України до Республіки Франції приставки нічної ПДС-1, призначеної для застосування у складі оптичного приладу наземної артилерії, нічного спостережного приладу ННО-21 та розвідувального теодоліту РТ.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу на пункті пропуску «Краковець», ці товари вилучені правоохоронцями. На даний час обвинувальний акт скеровано до Яворівського районного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...