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Мешканців Львівщини попереджають про високу пожежну небезпеку

Юлія Шпак

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Сьогодні, 21 серпня, на Львівщині збережеться переважно висока пожежна небезпека 4-го класу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

22 – 23 серпня очікується висока пожежна небезпека 4-го класу, лише в Бродівському районі надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі у екосистемах та дотримуватися елементарних правил безпеки: не кидати в лісі палаючі недопалки, не розводити багаття в густих заростях, під низько звисаючими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур; не випалювати суху траву в полях і на лісових галявинах, не розводити багаття у вітряну погоду і залишати його без нагляду.

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101.

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