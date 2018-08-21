Львів’янин здобув «срібло» чемпіонату Європи з плавання серед паралімпійців

Львівський паралімпієць Мар’ян Квасниця здобув «срібло» на чемпіонаті Європи з плавання. Про це повідомляє управління молоді та спорту Львова, передає Львівський портал.

З 13 до 19 серпня 2018 року у Дубліні (Ірландія) відбувався чемпіонат Європи з плавання серед паралімпійців. Українська збірна команда паралімпійців виборола загалом 106 медалей, з яких 33 золотих, 44 срібних і 29 бронзових.

У чемпіонаті серед плавців участь брав 26-річний львів’янин з порушенням опорно-рухового апарату Мар‘ян Квасниця (тренер спортсмена Сальнікова О. С.), який виборов 2 місце (срібло) в командному медальному заліку.