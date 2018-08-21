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Львів’янин на електрокарі збив 8-річного хлопчика

Олена Карп'юк

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Вчора, 20 серпня, о 17:45 год., у селі Старе Село Пустомитівського району 19-річний водій електромобіля «Геркулес» збив дитину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На момент аварії 8-річний хлопчик пересувався на гіроборді. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом основи черепа, забій правого плечового суглобу».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

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