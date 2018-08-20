Україна – перша в Європі за обсягом виробництва меду і п'ята в світі

Україна посідає п’яте місце у світі за обсягом виробництва меду і є лідером з його виробництва у Європі. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив офіс віце-прем’єр-міністр зпитань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як зазначається, Україна виробляє понад 100 тис. тонн на рік, тобто 6% світового меду. Сьогодні в Україні налічується близько 400 000 бджолярів, на яких припадає 4 млн вуликів. Основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська.

«Ці регіони забезпечують виробництво 70% українського меду. Наш мед постачається в 35 країн світу. Більшість його Україна експортує в США, Німеччину, Польщу і Францію. Лише в країни ЄС торік було поставлено понад 50 тис. тонн (з них понад 5 тис. тонн за безмитною квотою)», – мовиться у повідомленні офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.