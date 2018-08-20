У вересні Львів стане міжнародним центром велоіндустрії

У Львові 27 вересня відбудеться Lviv Bike Expo Forum, де можна буде познайомитись і протестувати найсвіжіші новинки велоіндустрії та подискутувати на вело тематику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Lviv Bike Expo Forum — масштабний триденний захід, який об’єднає виробників та дистриб’юторів велосипедів і аксесуарів, а також велолюбителів з Польщі, Чехії, Італії та України.

«З впевненістю можна сказати, що Львову бракувало такої події і такі фактори як: збільшення кількості велолюбителів, ріст попиту на велосипеди, стрімкий розвиток інфраструктури для двохколісного транспорту та популяризація велосипедного спорту лише підсилить необхідність проведення заходу. Ми також впевнені, що це ще один крок до популяризації велосипеду і об’єднання велоспільнот міста», — розповідають організатори.

Lviv Bike Expo Forum відбудеться з 27 до 29 вересня у ВЦ Південний-ЕКСПО, за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 36.

Детальна програма та новини доступні за посиланнями: