У львівському трамваї побили активістку-трансгендера

Активістка ЛГБТ-руху Анастасія Крістель Домані заявила про побиття у Львові. Про це пише Уніан, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила Домані, вона зіткнулася з агресивним чоловіком у львівському трамваї №6. І там її побили на ґрунті ненависті та через її гендерну ідентичність.

«Зібралося чимало людей на кінцевій, під’їхав трамвай (бортовий номер 1164) і заходячи в передні двері [я] вперлася в чоловіка, який намагався купити талон у водія, не проходячи в салон. Зробила йому зауваження, оскільки мене ззаду підштовхували інші пасажири. Той різко огризнувся, я відповіла», – розповіла Домані про початок конфлікту.

«Далі все відбувалося дуже погано для мене: той чоловік став голосно обговорювати мою зовнішність, кричати “що це зайшло?”, ти хто такий, не мужик і не баба”, “чого в спідницю вирядився”, підсів до мене на вільне праворуч від мене сидіння і, хапаючи за лікті, погрожував: “вийдемо на моїй зупинці, я з тобою розберуся, зараз братків викличу, я колишній беркутівець, так що знаєш, що тобі світить», – продовжила вона.

За словами активістки, в подальшому чоловік продовжував погрожувати їй. Натомість вона запропонувала вийти на зупинці «Площа Старий Ринок» і звернутися до поліції. Тим не менш, через кілька зупинок чоловік знову підсів до неї і продовжував нагнітати конфлікт.

«Я бачу його руки, очі, стежить за моїм телефоном, – розумію, що зараз щось буде. На півслові він б’є мене у праву частину скули, окуляри розбиваються, головою від сили удару дістаю ручку переднього сидіння, потім ще два удари – в лоб і голову. Була кілька секунд у прострації, а люди взагалі мовчать і нічого не роблять», – зауважила Домані.

Активістка додала, що поліцію почала викликати ще в трамваї. Вона написала заяву у відділенні, а потім поїхала в травмпункт, де пройшла огляд, зробила рентген обличчя і отримала довідку про побої.

Зазначимо, Анастасія Крістель Домані активно бере участь у правозахисних інціативах в підтримку представників ЛГБТ, входить в організацію «Транскоаліція».

Фото: Facebook Анастасії Крістель Домані