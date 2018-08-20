Шість тонн тваринних рештків, які викинули біля Крехова, завдали шкоди довкіллю на 200 гривень

Через незаконний скид майже 6 тонн тваринних рештків на Жовківщині було завдано шкоди довкіллю на 200 гривень. Про це сьогодні, 20 серпня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив голова Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, передає кореспондент Львівського порталу.

«Територія забруднення становить орієнтовно 60 кв м. Нормативно-грошова оцінка вже прийшла, шкода завдана за межами населеного пункту, вона становить 2,29 грн. Тому розмір збитків буде мінімальним – близько 200 гривень.

Всі відходи забрала Держпродспоживслужба, вони вже є утилізовані. В межах відкритого кримінального провадження правоохоронні органи відібрали повторно проби на аналіз та забрали виявлені бірки», – розповів Микола Маланич.

Також він зазначив, що результати досліджень ґрунту, де викинули рештки тварин, будуть готові до кінця цього тижня.

Нагадаємо, 11 серпня біля села Крехів Жовківського району виявили несанкціонований скид близько шести тонн тваринних решток. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).

Додамо також, що у рештках тварин не виявили африканської чуми.

Фото: Ігор Муравський