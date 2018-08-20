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На вихідних на дорогах Львівщини сталося 90 ДТП

Юлія Шпак

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Впродовж вихідних на автодорогах Львівщини дві особи загинули ще 25 отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На автошляхах Львівщини 18-19 серпня сталися 90 дорожньо-транспортних пригод (32 – у Львові, 58 – в області), з яких 14 – з потерпілими. У ДТП загинули пішохід та пасажир, тілесні ушкодження отримали 25 осіб: 11 водіїв,11 пасажирів, 2 пішоходи і велосипедист.

За наслідками інших ДТП складено 76 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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