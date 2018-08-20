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На Львівщині зник чоловік

Олександр Косик

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На Львівщині розшукують чоловіка. Місцеві мешканці вважають, що він потонув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 19 серпня, близько 9:45, надійшла інформація що у селі Дідилів Камянка – Бузького району, можливо потонув місцевий мешканець 1981 року народження. В ході проведення огляду водойми рятувальниками Львівської аварійно – рятувальної групи, на березі водойми виявлено одежу, тіла зниклої особи не виявлено.

Обставини події з`ясовуються.

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