На Львівщині зник чоловік

На Львівщині розшукують чоловіка. Місцеві мешканці вважають, що він потонув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 19 серпня, близько 9:45, надійшла інформація що у селі Дідилів Камянка – Бузького району, можливо потонув місцевий мешканець 1981 року народження. В ході проведення огляду водойми рятувальниками Львівської аварійно – рятувальної групи, на березі водойми виявлено одежу, тіла зниклої особи не виявлено.

Обставини події з`ясовуються.