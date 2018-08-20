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На Львівщині за хабар оштрафували інспекторку митниці

Юлія Шпак

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На Львівщині засудили інспектора митниці, яка за безперешкодне переміщення товарів на митну територію України одержала 3 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили  відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що правоохоронці припинили корупційну діяльність державного інспектора відділу митного оформлення, спрямовану на незаконне збагачення.

Правоохоронці встановили та задокументували факт отримання службовцем винагороди в сумі 3000 гривень за безперешкодне переміщення на митну території України запчастин до автомобілів та побутової техніки.

Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Її оштрафовано на 17 000 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративних функцій терміном на 3 роки.

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