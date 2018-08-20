На Львівщині легковик зітнувся з автобусом: є травмовані

У Золочівському районі відбулося лобове зіткнення автівки і автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 19 серпня, близько 10:20, на автодорозі «Львів – Тернопіль», біля села Підгороднє Золочівського району водій легкового автомобіля «Мерседес», 34-річний мешканець Золочева, здійснив лобове зіткнення з рейсовим автобусом марки «BOVA FHD 12.370» сполученням «Херсон – Варшава» (рухався в напрямку міста Львів) під керуванням 37-річного мешканця Тернополя.

Внаслідок ДТП 3 особи госпіталізовані у Золочівську ЦРЛ, а саме:

– водій автомобіля 1984 року народження – забій шийного відділу хребта;

– пасажир автобуса, мешканка АР Крим (паспорт громадянина РФ) 1982 року народження – забій лівої нижньої кінцівки;

– пасажир автомобіля «Мерседес», мешканець м. Золочів 1979 року народження – відкрита черепно мозкова травма.

В салоні автобуса, крім потерпілих, перебував один громадянин Молдови та 2 громадян Білорусі, які за медичною допомогою не зверталися.

Причини та обставини події встановлюються.